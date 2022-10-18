حسين فهمي: نبني على ما قدمه محمد حفظي لمهرجان القاهرة السينمائي ولا نهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في أحد فنادق القاهرة، بحضور رئيس المهرجان النجم حسين فهمي، المخرج أمير رمسيس والناقد أندرو محسن.

وجه حسين التحية للحضور، معبرا عن سعادته بالعودة لرئاسة المهرجان بعد فترة توليه الأولى بسنوات، كما شكر المنتج والسيناريست محمد حفظي الرئيس السابق للمهرجان، قائلا له "احنا بنبني على كل اللي عمله مش بنهد حاجة، وسعيد بكده جدا".

وتابع "المهرجان له طموحات كبيرة جدا، هو من أهم 14 مهرجان في عالم السينما، وطموحه الاستمرار في هذه القيمة ويقدم كل سنة الجديد من ثقافات مختلفة من دل العالم، عندنا اختيارات قيمة جدا".