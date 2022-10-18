فيديو| مصطفى كامل ونصر محروس: "إحنا في ضهر شيرين إنها ترجع تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعم نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل والمنتج نصر محروس الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد أزمتها الأخيرة، مع شقيقها محمد عبد الوهاب بعد أن احتجزها في مستشفى لعلاج "الإدمان".

ونشر نصر محروس مقطع فيديو يجمعه بالفنان مصطفى كامل، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، يدعمان به الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقال نصر محروس في الفيديو: "أنا جيت للأستاذ مصطفى كامل النقيب لأن هو كبير الموسيقيين دلوقتي وهو اللي نقدر نلجأ له وندعم شيرين وبصراحة أنا مش مصدق".

وأضاف مصطفى كامل: "أنا بحيي في نصر روحه اللي أنا شايفها دلوقتي، وكأنه لسه بيبتدي مع شيرين، وهو الصانع ولغاية دلوقتي هو الأب كمان، ولما نصر كلمني قولتله أنا شخصيا نقابيا نقيب موسيقيين مصر أعلنها رسميا وبكامل إدارته مجلسي، بأمر الله احنا في ضهر شيرين إنها ترجع تاني أدبيا ومعنويا ونقابيا وربنا يقومها بألف سلامة".

وتابع نصر محروس: "شيرين بنت كل بيت في مصر "من منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر الأول"، شيرين بنتنا".

وأكمل مصطفى كامل: "ربنا يقومها بألف سلامة وتطمن على زرعة من زرعاتك".

جدير بالذكر أن الساعات الماضية شهدت تطور سريع في أزمات الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد قيام شقيقها بإدخالها بشكل إلزامي لأحد مستشفيات الأمراض النفسية، للعلاج من الإدمان، واعترف ووالدته في مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية أنها تتعاطى المخدرات، وطالبوا بالوقوف إلى جوارها حتى تعود لحياتها الطبيعية ولجمهورها.

وتمر الفنانة شيرين عبد الوهاب، حاليا بأزمة نفسية وصحية، حيث تتواجد حاليا داخل مستشفى علاج الأمراض النفسية والإدمان.