أول ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب بعد أزمة والدتها ودخولها المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ظهرت هنا ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب لأول مرة منذ أزمة والدتها ودخولها المستشفى، بعد تأكيد شقيقها محمد عبدالوهاب أنها تتعاطى المخدرات وفي حاجة للعلاج.

هنا واحدة من أبناء الفنانين المتفاعلين مع تطبيق تيك توك، إذ تعتاد بين وقت وآخر على نشر فيديوهات بطريقته الشهيرة، تحريك الشفايف على كلمات الأغاني، وهو ما فعلته في الفيديو الأخير.

وتلقت هنا دعما كبيرا من متابعيها، وقامت هي بوضع إعجابها على عدد منها، ومن بين التعليقات التي جاءتها على الفيديو "ندعم والدتك، هي محاربة بحق، وشوف تعود أقوى وسوف تكون بأمان معك ومع شقيقتك، وكل عائلتكم ستكون قوية"، "ابقي قوية من أجل ماما". اضغط هنا

وعلق آخرون "ماما بخير فترة تعب وبتعديها اهتمي بنفسك واختك"، "ماما قويه وهترجع اقوي من الاول ادعيلها كتير"، "يا روحي انتي كوني قوية وكوني جنب ماما لان ماما بتحبكم أوي بس ظروف واختيار غلط عملتها كدا، كوني جنبها وحسسيها في الامان لان ماما أنتو أملها وحيد"، "ماما احن صوت وأطيب مغنية"، "نحب مامتك كثير ونحن واقفين معاها اهتمي لنفسك ولها ولأختك".

جدير بالذكر أن شيرين عبدالوهاب سبق وظهرت مع ابنتها هنا بأكثر من فيديو على تيك توك، أدت من خلاله أغنية "محصلش حاجة" للفنانة سميرة سعيد، على طريقة التطبيق الشهيرة.

وتعاني شيرين من أزمة كبيرة منذ أيام، وترددت أنباء عن قيام شقيقها بضربها الأمر الذي نفاه مؤكدا أنه قام بإدخالها بشكل إلزامي إلى المستشفى لعلاجها من الإدمان، وهو ما أكدته والدتها، وذلك عبر مداخلة لهما ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب.