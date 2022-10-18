أنا من الأعظم.. علاء مرسي: أحمد حلمي ونبيلة عبيد ونادية الجندي ما بيعرفوش يمثلوا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قال الفنان علاء مرسي إن الفنانة نبيلة عبيد والفنانة نادية الجندي والفنانة درة والفنان أحمد حلمي لا يجيدون التمثيل، بينما أشاد بالفنان محمد رمضان قائلا :"محمد رمضان موهوب".

وأضاف علاء مرسي، في الجزء الثاني من لقائه في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي: " 5% يحصلون على الملايين، وأنا أعترف بأني من أعظم الممثلين الموجودين موهبة على مستوى العالم، ولكن مش شرط آخد الملايين ممكن أكون عظيم بس مليش سعر في الشغل لأن في نجم بيبيع وفيه ممثل عظيم".

وتابع: "وفى نجوم مبتعرفش تمثل وبيكون نجم كبير جدا زي نبيلة عبيد ونادية الجندي وأحمد حلمي ودرة، دول نجوم لكن مش بيعرفوا يمثلوا، وهذا لا يقلل منهم، ولا يسيء لهم، هم نجوم بالفعل، هذه وجهة نظري".

وأكمل: "محمد رمضان ممثل مهم وموهوب وعظيم، دماغه وجهته لمنطقة أخرى مليش دعوة، أنا أتحدث عن الموهبة، هو موهوب في التمثيل، هو مصنف مطرب هذا اختياره، وأنا بعتقد اللي بتخض قدامه في التمثيل أحمد آدم، ممثل خطير وموهوب موهبة غير عادية، وهو فين؟ مالهاش علاقة هذا لا ينقص من أحمد آدم ولا الآخرين.

وعن ترتيب الفنانين من حيث الموهبة بالنسبة له، في المركز الأول عادل إمام ثم أحمد زكي وبعدهم نور الشريف ومحمود عبدالعزيز مستوى واحد.

يذكر أن علاء مرسي عرض له مؤخرا عبر منصة شاهد vip مسلسل "الليلة واللي فيها"، وهو مكون من 6 حلقات، وبطولة زينة، محمد شاهين، مطرب الراب أبي يوسف، سماح أنور، علاء مرسي، آلاء سنان، بكري خالد، وعدد آخر من الفنانين الشباب. من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة في أول تعاون يجمعه بالفنانة زينة.