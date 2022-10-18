تسريب تسجيل صوتي لحسام حبيب: “شيرين غلطة حياتي ومش عايز اسمع اسمعها”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 12:50 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى بعض المواقع الإعلامية خلال الساعات القليلة الماضية تسجيل صوتي نسب إلى الفنان حسام حبيب في التعليق الأول له بعد أزمة زوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخيرة .

تحدث حسام حبيب في التسجيل الصوتي عن شيرين واصفا إياها بأنها أكبر “غلطة” في حياته وتسببت له في صدمة ولا يريد أن يسمع اسمها أو يراها مرة أخرى .

فقال: “شيرين دي أكبر غلطة أنا علطتها في حياتي، اتصدمت فيها صدمة عمري .. لا عايز أسمع اسمها تاني ولا عايز اشوفها في حياتي تاني، تنسى انها عرفت واحد اسمه حسام في حياتها، ومن اللحظة دي معرفش حد بالإسم ده” .

ويأتي هذا التسجيل بعد اتهام شقيق ووالدة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب بأنه من شجع شيرين على إدمان المخدرات ولذلك تم إيداعها بمستشفى من أجل علاجها .. وأكد شقيقها محمد عبد الوهاب على أنه لم يعتدي على شيرين وفقا لما تردد .