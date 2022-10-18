شكرا لقرائتكم خبر عن فريق فيلم Coco عاشوا مع "ماما كوكو" الحقيقية خلال فترة التحضيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح موقع TMZ، أن بعض من فريق العمل على فيلم Coco، عاشوا بمنزل الراحلة ماريا سالود راميريز كاباليرو، أو ماما كوكو، كما اشتهرت، التي رحلت عن عالمنا منذ ساعات عن عمر يناهز الـ 105 أعوام ، بمنزلها بـ سانتا فى دى لا لاجونا، وذلك أثناء التحضير لفيلم الأنيميشين الذى طرح خلال عام 2017.



ماريا سالود راميريز كاباليرو

وكانت تعيش كاباليرو بالمنزل مع أشقائها الثلاث، بالإضافة إلى بعض من أولادها وأحفادها، وعلى الرغم من ذلك، ألا أن شركة ديزنى لم تكشف رسميًا أبدًا عن أن كاباليرو كانت مصدر إلهام للشخصية الرئيسية فى العمل.



ماريا سالود راميريز كاباليرو

وأعلن روبرتو مونروى، وزير السياحة فى ولاية ميتشواكان المكسيكية، وفاة كاباليرو من خلال حسابه على موقع التغريدات تويتر، لكن لم يتم الكشف عن سبب الوفاة بعد.

وكتب مونروى "إننى آسف بشدة لوفاة دونا ماريا سالود راميريز كاباليرو، "ماما كوكو" امرأة لا تعرف الكلل ومثال للحياة، وكانت مصدر إلهام لهذه الشخصية المحبوبة التى سارت حول العالم".

تمحور فيلم Coco حول تقاليد يوم الموتى فى المكسيك، والتى كانت أحد الأسباب الرئيسية التى جعلت المشاهدين يعتقدون أن Mama Coco كانت مبنية على كاباليرو، إلى جانب أوجه التشابه فى الشكل.

الفيلم ينتمى الى فئة الخيال والمغامرات، وهو من إنتاج أستوديوهات بوينا فيستا السينمائية، وإعداد وتأليف أدريان مولينا، وإخراج لى اونكريتش، ويشارك فى الأداء الصوتى لشخصياته عدد من النجوم أبرزهم، بنجامين برات، جايل جارسيا برنال، رينى فيكتور، أنتونى جونزاليس.

قصة الفيلم تدور فى إطار من الكوميديا والإثارة حول صبى يدعى "كوكو" يبلغ من العمر 12 عامًا، لديه شغف وولع بالعزف على الجيتار، وينطلق فى مغامرة غريبة تتعلق بلغز ما منذ قرن من الزمان، لكنه يفاجأ خلالها بوجوده فى عالم الأموات.