شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تتزوج من بيومى فؤاد خلال أحداث فيلم "هاشتاج جوزنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر النجمة صابرين عرض فيلم "هاشتاج جوزنى" الذى انتهت من تصويره مؤخرًا ومقرر طرحه في دور الغرض قريباً، وتشهد الأحداث زواج صابرين من بيومى فؤاد في نهاية الفيلم، وذلك بعد مساعدة ابنتها أمير المصرى في التخلص مع التعويزة التي أصابته وتحقق له أمنيته بالزاوج من مايان السيد.

فيلم "هاشتاج جوزنى" من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار، وبطولة أمير المصري وميان السيد وبيومي فؤاد وصابرين ودينا وإسلام إبراهيم وريهام الشنواني وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى رومانسى لايت، حول تعرض بطل العمل لـ"تعويذة" تقلب الأحداث رأساً على عقب، ويتأثر جميع الشخصيات بهذه التعويذة.

ويعرض للنجمة صابرين حالياً مسلسل "أعمل إيه؟" على قناة DMC، وهو مكون من 45 حلقة، وتأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى وبطولة صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين.

وانتهت صابرين مؤخرًا من تصوير فيلم "يحيى" الملحد سابقاً، تأليف ابرهيم عيسى وإخراج ماندو العدل ويشارك في بطولته محمود حميدة وحسين فهمي وتارا عماد وأحمد حاتم شيرين رضا، ونجلاء بدر، كما قاربت على الانتهاء من تصوير فيلم "إيه العمل" الذى تشارك في بطولته إلى جانب أمير المصرى وبيومى فؤاد ومايان السيد وصلاح عبد الله وآخرين ومن تأليف محمد سمير مبروك وأحمد عادل سلطان وشاركت في الكتابة سحرغريب وإخراج عصام نصار.