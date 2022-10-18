شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل "العمدة" يطيرون إلى لبنان لتصوير المشاهد الخارجية لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد صناع مسلسل "العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه في رمضان المقبل، للسفر إلى لبنان يوم 19 المقبل، وذلك من أجل تصوير المشاهد الخارجية هناك، ويستغرق التصوير أسبوعًا كاملاً، حيث يسافر المخرج محمد سامى غدًا الثلاثاء إلى بيروت، من أجل معاينة أماكن التصوير هناك، ويلجق به فريق العمل لتصوير عدد من المشاهد.

ومن المقرر أن يسافر النجوم محمد رمضان، وإيمان العاصى، وعدد من الفنانين الآخرين، ويتم التصوير في مطار بيروت، بالإضافة إلى عدة أماكن في الروشة وغيرها.

وكان قد صور فريق العمل عدة مشاهد متفرقة في الإسكندرية، وجمعت المشاهد كلاً من محمد رمضان وعصام السقا وسلوى عثمان ومجدى بدر، وعدد آخر من الفنانين، كما واصل المخرج محمد سامى تصوير العمل في القاهرة مباشرة بمشاهد في أحد المحاجر.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.

يذكر أن محمد رمضان قدم في شهر رمضان الماضى مسلسل "المشوار"، وشارك في بطولته دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سما إبراهيم، وضيفا الشرف سيد رجب وعمرو عبد الجليل والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر.