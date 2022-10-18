تطور جديد في أزمة شيرين عبدالوهاب.. تسجيل منسوب لحسام حبيب يثير الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في تطور جديد ضمن فصول أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب، نشرت الصفحة الرسمية لمجلة الجرس اللبنانية عبر إنستجرام، مقطع صوتي منسوب للفنان حسام حبيب.

المقطع لا تتجاوز مدته عن 20 ثانية، ولم يحدد التاريخ أو السياق الذي قيل فيه، كما علقت عليه الصفحة الرسمية للجرس: "شيرين منعت حسام حبيب من دخول المستشفى، وهذا رده".

وجاء في المقطع الصوتي المنسوب للفنان حسام حبيب: "شيرين دي أكبر غلطة غلطتها في حياتي وأنا اتصدمت فيها صدمة عمري لا عايز أسمع اسمها تاني ولا عايز أشوفها في حياتي تاني".

وتابع المقطع المنسوب لحسام حبيب بحسب موقع الجرس: "تنسى إنها عرفت واحد اسمه حسام في حياتها، من اللحظة دي معرفش حد بالاسم ده".

وكان محمد عبدالوهاب شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب قد قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" إنه قام بنقل شقيقته للمستشفى على أيدي متخصصين لعلاجها من الإدمان يوم الأربعاء الماضي.

كما طالبت والدة شيرين عبدالوهاب في مداخلة هاتفية إنقاذ ابنتها من مديرة أعمالها السابقة سارة الطباخ وطليقها حسام حبيب.