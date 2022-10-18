رحاب الجمل تدعم شيرين عبد الوهاب بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعمت الفنانة رحاب الجمل، الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة، وحجزها في مستشفى للعلاج من الإدمان، وسط اتهامات لشقيقها محمد عبد الوهاب بالتعدي عليها بسبب تنازلها عن قضايا ضد طليقها الفنان حسام حبيب.

ونشرت الجمل صورة شيرين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"إن شاء الله تعدي الأزمة زي ما عديتي من أزمات كتير وشقاء وتعب وترجعي بخير أحسن من الأول، ربنا يحميكي ويحفظك لبناتك وأهلك وجمهورك اللي بيحبك وما يحرمهمش منك".

كان محاميو الفنانة شيرين عبدالوهاب اتهموا شقيقها محمد عبد الوهاب بضربها بسبب تنازلها عن المحاضر التي كانت حررتها ضد طليقها الفنان حسام حبيب.

ونقلت الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود" عن محامي المطربة شيرين عبدالوهاب وفريق مكتبه للإعلام قوله إن شيرين لم تصب إثر انزلاق قدمها ولكن نتيجة ضرب مبرح من شقيقها محمد عبدالوهاب بعد تنازلها عن القضايا التي كانت بينها وبين طليقها حسام حبيب والمصالحة التي تمت من أسبوع تقريبا.

وقال ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، إن المستشفى التي تخضع بها الفنانة شيرين عبد الوهاب أكدت مرض موكلته، وأنها لا تستطيع مغادرة المستشفى، مضيفًا: شيرين تستطيع الخروج من المستشفى واستكمال علاجها في أي مكان كونها راشدة ولكنها لم تغادر المستشفى بسبب تحقيقات النيابة.

لكن شقيق ووالدة شيرين قالا رواية أخرى، واتهما حسام حبيب وسارة الطباخ بالتسبب في إدمان شيرين للمخدرات، وأكدا أنهما اضطرا للتدخل لإجبارها على العلاج.