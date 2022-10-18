وعد تستعد لعرض الجزء الثاني من برنامجها "عالوعد"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تستعد النجمة السعودية وعد، لطرح الجزء الثاني من برنامجها "عالوعد" والذي يُعرض على قناة Sbc، وشوقت جمهورها للبرنامج بطرح البرومو الدعائي عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير "انستجرام".

"عالوعد" هو برنامج حواري اجتماعي يناقش مواضيع متعددة تهم المجتمع السعودي بطابع ترفيهي مرح يتخلله العديد من الفقرات الممتعة والمسابقات التفاعلية مع الضيوف والجمهور، وحقق الجزء الأول من البرنامج نجاحا كبيرا.

في سياق آخر احتفلت النجمة السعودية وعد، باليوم الوطني ٩٢ للسعودية، بطرحها أوبريت وطني يحمل عنوان "كان ياما كان" وذلك عبر جميع التطبيقات الموسيقية.

وشارك النجمة وعد، في غناء الأوبريت الفنان جابر الكاسر، والأغنية من كلمات الشاعر ثاني الدهمشي، ألحان جابر الكاسر، توزيع إسلام مرغني.