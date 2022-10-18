24 نوفمبر.. إليسا تحيي حفلا غنائيا في الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستعد المطربة اللبنانية إليسا لإحياء حفل غنائي في الكويت يوم 24 نوفمبر المُقبل.

ونشرت إليسا مقطع فيديو ترويجي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الكويت لا استطيع الانتظار".

وأشارت الفنانة إليسا في تعليقها لحساب الفنان تامر حسني ووضعت إيموشن قلوب حمراء.

ومن المفترض أن يحيي الفنان تامر حسني حفلا غنائيا له في نفس موعد حفل الفنانة إليسا في الكويت.

وطرحت إليسا مؤخرًا أغنية "أنا وبس" على موقع "يوتيوب"، من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع طارق توكل، وميكس وماستر إيلي.

كما طرحت الفنانة إليسا أغنيتها "زهرة من الياسمين" التي تتعاون فيها مع الموسيقار أسامة الرحباني، عبر موقع "يوتيوب"، من كلمات كمال القبيسي.

وطرحت إليسا مؤخرا أغنية "من أول دقيقة" بمشاركة المطرب المغربي سعد لمجرد والتي حققت نجاحا كبيرا، من كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.