شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير مسلسل "أعمل إيه" لـ خالد الصاوى وصابرين مطلع نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق عمل مسلسل "أعمل إيه" بطولة الفنان خالد الصاوى والفنانة صابرين، التصوير بكثافة بالغة، حيث انتهى فريق العمل من تصوير ما يقرب من 70% من مشاهد المسلسل، الذى تدور أحداثه في 45 حلقة، من إخراج عصام عبد الحميد، وتأليف محمد الحناوى، وإنتاج سينرجى.

ولاقى المسلسل نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، خصوصًا أن العمل يتناول مشاكل 4 بنات ولكل منهن قصة ورواية مختلفة، منهن من تقع في فخ الحب المزيف، ومنهن من تقع في ألاعيب بعض رجال الأعمال، وغيرها من القصص الحقيقية التي نجدها في المجتمع بكثرة.

ومسلسل أعمل إيه يتكون من 45 حلقة، وهو من بطولة عدد كبير من النجوم وهم: صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى.

ويعود خالد الصاوي للتعاون مع المؤلف محمد الحناوى والمخرج أحمد عبد الحميد بعد11عاماً من تقديمهم مسلسل "خاتم سليمان" الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2011 وحقق نجاحاً كبيراً وقتها، كما تعاون الصاوى مع السيناريست محمد الحناوى في مسلسل آخر وهو "تفاحة آدم" الذى تم عرضه عام 2014.

وكان آخر أعمال صابرين مسلسل "الحلم" الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، وهو تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، وشارك في بطولته أحمد عبد العزيز، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، شريف خير الله، ياسمين جمال، وعدد آخر من الفنانين الشباب.