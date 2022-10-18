شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة ترويجية جديدة لفيلم دوين جونسون الجديد Black Adam.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Warner Bros فيديو تشويقى جديد لـ فيلمها الجديد Black Adam، الذى يجسد فيه دوين جونسون، الشهير بـ ذا روك، شخصية بطل خارق، ووصلت مدة الفيديو إلى دقيقة، ومن المقرر طرح العمل في دور العرض يوم 19 أكتوبر الجارى.

ويقدم دواين جونسون شخصية "بلاك آدم"، وهى من الشخصيات الشريرة فى عالم دى سى السينمائى، وهو العدو اللدود، ويتميز بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران، أما هودج سيقدم شخصية HAWKMAN، وهو قائد JSA (جمعية العدل الأمريكية) وواحد من أكثر الشخصيات والأسطورية المحبوبة.

ويذهب فيه ذا روك، في رحلة تزيد عن عقد من الزمان ليصبح البطل الذي تم منحه قوة كبيرة من قبل الساحر القديم شزام، وهو التسلسل الهرمي للسلطة في [DC Extended Universe].

ويشارك دواين جونسون في فيلم Black Adam النجمة العالمية سارة شاهي، ومن إخراج جاومى كوليت سيرا، الذي أخرج فيلم مغامرات ديزني Jungle Cruise.