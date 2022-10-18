طفل "الغزالة رايقة" يطرح أحدث أغانيه "كام ملاحظة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
طرح الطفل محمد أسامة أغنية جديدة تحمل اسم "كام ملاحظة"، على موقع "يوتيوب".
ونشر محمد كليب الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "دلوقتي تقدروا تسمعوا كليب (كام ملاحظة) على اليوتيوب".
وأعلن الطفل محمد أسامة، تعاونه مع الفنان محمد رمضان في عمل فني جديد.
ونشر محمد أسامة صورة تجمعه بالفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الغزالة والأسطورة، قريبًا".
يذكر أن محمد أسامة غنى أغنية "الغزالة رايقة"، في فيلم "من أجل زيكو"، بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز.