خالد جلال ينشر صورا جديدة من بروفات مسرحية "آنستونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج خالد جلال صورًا من البروفات الأخيرة لمسرحية "آنستونا"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصور المخرج خالد جلال وهو يدرب الفنانة دنيا سمير غانم بطلة العمل، وعلق قائلًا: "من البروفات الأخيرة استعدادا لـ "آنستونا"، للمتفردة فنا وروحا وجمالا الـ دنيا سمير غانم، لا قوة إلا بالله".

وتُعد مسرحية "آنستونا"، التجربة الأولى لدنيا سمير غانم بالمسرح، ويشارك في بطولتها بيومي فؤاد، سامي مغاوري، وعدد من الفنانين، ومن إخراج خالد جلال.

يذكر أن دنيا سمير غانم يُعرض لها حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "تسليم أهالي".

تدور أحداث فيلم "تسليم أهالي" في إطار من الكوميديا، حيث يحكي الفيلم قصة حياة زوجين غير مستقرة، ولكن سرعان ما تنقلب حياة الزوجين رأسًا على عقب، حيث تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان، وبعد ذلك يضطر الهروب من زوجته السابقة.

فيلم "تسليم أهالي" بطولة النجوم: دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي ودلال عبدالعزيز وغيرهم، من تأليف شريف نجيب، ومن إخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركتي "سينرجي" و"روزناما".