عرض "بنات عبدالرحمن" لـ صبا مبارك في الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يُعرض فيلم بنات عبدالرحمن للمخرج زيد أبو حمدان في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت، وسيحصل العمل على 3 عروض، يبدأ الأول يوم الثلاثاء 18 أكتوبر الساعة 9 مساءً، ويوم السبت 22 أكتوبر الساعة 8:45 مساءً، ويوم الثلاثاء 25 أكتوبر الساعة 6:30 مساءً.

"بنات عبدالرحمن" فاز بجائزة الجمهور ضمن مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط الذي اختتم فعالياته مساء الأحد 9 أكتوبر، وقالت مؤسستا ومنظمتا المهرجان ليسا كياري وروبرتا روتا "بصفتنا مديرتا المهرجان، يسعدنا للغاية حصول بنات عبدالرحمن على جائزة الجمهور".

وتابعتا "تفاعل جمهورنا مع القصة والروابط بين الشقيقات الأربع زينب وآمال وسماح وختام، لدرجة أن العرض الأول في إيطاليا قوبل بتصفيق حاد، وكأنه وقفوا احتفاء بالفيلم. جرت مناقشة قوية مع المخرج، تمنياتنا بالتوفيق للمخرج زيد أبو حمدان، مخرج موهوب وإنسان رائع، استطاع إشراك الجمهور وفريق عمل المهرجان بصورة مثيرة للعواطف في كل لحظة قضاها في فلورنسا".

وتعد هذه الجائزة هي جائزة الجمهور الرابعة في مسيرة الفيلم إذ فاز بها في مهرجانات إسبينيو السينمائي للمخرجين الجدد والعمل الأول بالبرتغال. ومهرجان الفيلم العربي في سان دييغو بأمريكا، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث شهد عرضه العالمي الأول.

بنات عبدالرحمن هن أربع أخوات مختلفات تضطرهن الظروف للعودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من انعزالهن عن بعض لحل لغز اختفاء والدهن المفاجئ. ولكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسراراً جديدة، والمزيد من علامات الاستفهام.

الفيلم من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، خالد الطريفي، إنتاج Pan East Media (صبا مبارك وآية وحوش)، وشارك في الإنتاج كل من Lagoonie Film Production، وArab Media Network وويكا للإنتاج والتوزيع.