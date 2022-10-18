سامية الطرابلسي أحدث المنضمين لـ"ألف ليلة وليلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقدت الفنانة سامية الطرابلسي على المشاركة في بطولة مسلسل "ألف ليلة وليلة" للفنان ياسر جلال.

وفي بيان صحفي كشفت سامية عن خروج العمل من العرض في رمضان 2023، مؤكدة أن التحضيرات تتم استعدادا لانطلاق التصوير خلال الشهر الجاري، على أن يتم طرحه في رمضان 2024، نظرا لاحتياجه للتصوير في أكثر من دولة، ولأعمال الجرافيك التي تتطلب وقتا كبيرا.

علي جانب آخر تنتظر سامية الطرابلسي عرض مسلسلها الجديد "غرفة 207" المقرر طرحه علي منصة شاهد، بطولة: محمد فراج وريهام عبدالغفور وناردين فرج ومراد مكرم، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، سيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سامية الطرابلسي، كان مسلسل "أعمل إيه" أمام الفنان خالد الصاوي، وجسدت شخصية سيدة أعمال وصاحبة قناة فضائية كبيرة.