شكرا لقرائتكم خبر عن السر وراء غياب الأميرة راينيرا والأمير دايمون عن House Of The Dragon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غابت الأميرة راينيرا وزجها الأمير دايمون عن أحداث الحلقة التاسعة وقبل الأخيرة من مسلسل House Of The Dragon، ويرجع ذلك بسب التركيز الكامل في خلال هذه الحلقة على عائلة والدها الملك فيسيريس تارجارين، الذى أعلنت وفاته في أول الحلقة.



الأميرة راينيرا وعائلتها

وتتابعت أحداث الحلقة التاسعة من العمل التي طرحت تحت اسم " The Green Council "، إشارة إلى منزل هايتاور، لـ تكشف عن النوايا الخفية لـ كل من أوتو هايتور مساعد الملك، ووالد زوجته الملكة أليسنت، الذى خطط له وهو المجلس المسئؤل عن إدارة البلاد في تولية الابن الأكبر لـ ابنته الأمير "أيغون" الحكم، بدلا من شقيقته الأميرة راينيرا، ومخالفة لما قرره الملك الراحل.

ولتنفيذ هذه الخطة، قرر الثنائى أوتو وألسنت إخفاء خبر موت الملك فيسيريس عن ابنته الأميرة راينيرا، لـ حين الانتهاء من تنفيذ ما يريدون، وهذا ما حدث، حيث غابت الأميرة راينيرا وزجها الأمير دايمون، عن أحداث الحلقة بأكملها.

بدأ طرح مسلسل House Of The Dragon يوم 21 أغسطس الماضى، ومن المقرر أن يتكون المسلسل الجديد من 10 حلقات، تصل مدتها من 45 إلى 60 دقيقة، وأكثر في بعض الحلقات، ووصلت تكلفة إنتاج مسلسل House Of The Dragon إلى أكثر من 300 مليون دولار في المجمل.

وكان قد تم تصوير مسلسل House Of The Dragon في عدة دول حول العالم منهم البرتغال، وكرواتيا، وعدة مواقع في المملكة المتحدة، وعدة بلدان في أسبانيا، وبدأ العاملين على السلسة اختيار أبطال House Of The Dragon من يوليو من عام 2020، وحتى ويوليو من العام التالى 2021، واستغرق تصوير المسلسل الجديد المنتظر أقل من عام، حيث بدء ما بين أبريل من عام 2021، إلى فبراير من العام الجارى 2022.

مسلسل House of the Dragon الجديد من بطولة بادي كونسيدين، مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، ستيف توسان، إيف بيست، فابيان فرانكل، سونويا ميزونو ، وريس إيفانز، ميلي ألكوك، بيثاني أنطونيا، فيبي كامبل، إميلي كاري، هاري كوليت، رايان كور، توم جلين كارني، جيفرسون هول، ديفيد هوروفيتش ، ويل جونسون، جون ماكميلان، جراهام ماك تافيش، إيوان ميتشل، ثيو نيت، ماثيو نيدهام، بيل باترسون، فيا سابان، جافين سبوكس، وسافانا ستاين.