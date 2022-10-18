شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب Halloween Ends يحقق 58 مليون دولار فى 3 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الرعب الجديد Halloween Ends إلى 58 مليونًا و424 ألف دولار منذ طرح العمل يوم 14 أكتوبر الجارى، بـ دور العرض المختلفة حول العالم، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures.

وأنقسمت الإيرادات بين 41 مليونًا و250 ألف دولار بـ 3901 دار عرض أمريكية، و17 مليونًا و174 ألف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم، العمل وبلغت مدته إلى ساعة و51 دقيقة.

ويدرور الفيلم الجديد Halloween Ends، بعد أربع سنوات من أحداث Halloween Kills، حيث تعيش لوري مع حفيدتها أليسون، وتنتهي من كتابة مذكراتها، وبالرغم من انها لم تر مايكل مايرز منذ ذلك الحين، ألا أن لوري قررت، بعد أن سمحت لشبح مايكل بتحديد واقعها ودفعه لعقود من الزمن، أن تحرر نفسها من الخوف والغضب وأن تتبنى الحياة، ولكن عندما يتم اتهام شاب، كوري كننجهام، بقتل شخص كان يرعى أطفاله، فإنه يشعل سلسلة من العنف والإرهاب التي ستجبر لوري أخيرًا على مواجهة الشرالذي لا تستطيع السيطرة عليه، مرة أخيرة وإلى الأبد.

فيلم Halloween Ends، من بطولة كل من جيمي لي كورتيس، كايل ريتشاردز، ويل باتون، آندي ماتيشاك، ستيفاني ماكنتاير، روهان كامبل، جيمس جود كورتني، كانديس روز، ميشيل داوسون، إميلي برينكس، ديلون بيليسل، كيراون هاريس.

قام بإخراج فيلم الرعب الجديد Halloween Ends، ديفيد جوردون جرين، الذى شارك في تأليف العمل بـ جانب كل من كريس بيرنييه، جون كاربنتر، ديبرا هيل، بول براد لوجان، داني ماكبرايد.