شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسي: نبيلة عبيد ونادية الجندى وأحمد حلمى "ما بيعرفوش يمثلوا" ومحمد رمضان موهوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان علاء مرسي، ضيفا في الجزء الثانى من برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة، وتحدث خلال الحلقة عن الفنانين الذى يحب تمثيلهم ويرسمون الضحكة على وجهه قائلاً: "بضحك لما بتفرج على أعمال الفنان محمد هنيدى، وبحب كمان التمثيل مع كريم عبد العزيز، والأكثر موهبة في الوسط في الوقت الحالي هو الفنان خالد النبوى.

وتابع علاء مرسي: "المجاملات في الفن ضيعت حياتى وأخرتني كتير، وكمان النحت فى السينما ضيع موهبتى، وإن 50%؜ من أعمالي نحت بمعنى أنني أقبل أى عمل سواء لكسب المال أو المجاملة.

وقال علاء مرسى: "5% يحصلون على الملايين، وأنا أعترف بأنى من أعظم الممثلين الموجودين موهبة على مستوى العالم، ولكن مش شرط آخد الملايين ممكن أكون عظيم بس مليش سعر في الشغل لأن في نجم بيبيع وفى ممثل عظيم، وفى نجوم مبتعرفش تمثل وبيكون نجم كبير جدا، مثل، نبيلة عبيد ونادية الجندى وأحمد حلمى ودرة، دول نجوم لكن مش بيعرفوا يمثلوا، وأحمد حلمى من النجوم الموهوبين حضورا وذكاء واختيارات.

وتابع علاء مرسى: "محمد رمضان ممثل مهم وموهوب ودماغه في حتة تانية مليش دعوة، أنا بتكلم موهوب في التمثيل ومليش دعوة بالغناء، وأنا أعتقد أن اللى بتخض قدامه في التمثيل أحمد آدم، ممثل خطير وموهوب موهبة غير عادية، ومفيش حد نمبر وان، ومفيش حد نمبر وان ولا حتى عادل إمام زعيم المهنة والنجم الوحيد اللى حافظ على نفسه وسيحافظ عليها مدى الحياة.

وأردف إلى ان ترتيب الفنانين من حيث الموهبة بالنسبة له، فى المركز الاول عادل امام ثم احمد ذكى و بعدهم نور الشريف و محمود عبد العزيز مستوى واحد.