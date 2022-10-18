"الحفرة" يفوز بجائزة أفضل فيلم قصير كعمل أول في مهرجان بالهند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فاز فيلم الحفرة للمخرج عمرو عابد والمنتج كريم قاسم بجائزة العمل الأول كفيلم قصير في مهرجان ماكيشمثران السينمائي الدولي بالهند، كما حصل على تنويه خاص من مهرجان كيز برلين السينمائي الدولي ويستكمل جولته في مهرجانات سينمائية مختلفة خلال شهر أكتوبر، إذ ينافس في مهرجان غو للأفلام القصيرة، بجانب منافسته في مهرجان ShockFest وهو مهرجان سينمائي أمريكي عبر الإنترنت.

وخلال الأشهر الماضية نافس الفيلم في مهرجانات سينمائية حول العالم، من بينها: مهرجان زيمبابوي السينمائي الدولي، ومهرجان The Underground Cinema Films Awards، ومهرجان بونه السينمائي بالهند، وقد حظي فيلم الحفرة على عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إذ نافس في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة ونال استحسان الجمهور والنقاد.

ويعتبر الفيلم هو أولى التجارب الإخراجية للفنان عمرو عابد، ويقوم ببطولته الممثلان صدقي صخر وأحمد بنهاوي وهو من إنتاج الفنان كريم قاسم، وتدور أحداث الفيلم في منطقة نائية على أطراف القاهرة، تحدث مواجهة بين رجلين تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة كاشفة الجانب المظلم في علاقتهما.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير ماجد نادر، مونتاج سارة عبد الله، تصميم شريط الصوت سارة قدوري، موسيقى تصويرية شريف ثروت، تلوين ومؤثرات بصرية أحمد أبو الفضل، ميكساج محمد صلاح، مساعد مسجل الصوت شادي فريد، ستايليست: آية متولي، مهندس الصوت أسامة جبيل، إنتاج كريم قاسم، كتابة وإخراج عمرو عابد.

عمرو عابد وكريم قاسم تعاونا للمرة الأولى عام 2006 من خلال بطولة فيلم أوقات فراغ، وشهد مشوارهما التمثيلي العديد من البطولات المشتركة مثل أفلام الماجيك وإي.يو.سي، ليل/ خارجي، ليخوضا تجربتهما الجديدة كصانعي أفلام من خلال فيلم الحفرة.