بالصور| رمضان 2023.. محمود عبدالمغني يقابل روبي في "حضرة العمدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انضم الفنان محمود عبدالمغني، لفريق عمل مسلسل "حضرة العمدة"، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2023، بطولة الفنانة روبي.

وتعاقد عبدالمغني مؤخرًا على بطولة العمل، وكشفت الشركة المنتجة "فنون مصر" في بيان صحفي، صور التعاقد.

ويبدأ المخرج الكبير عادل أديب، في تصوير حلقات المسلسل خلال الأسابيع المقبلة، إذ يتم بناء الديكورات الخاصة بالمسلسل، ومعاينة أماكن التصوير الخارجي، كما أنه من المفترض أن تستعين الشركة المنتجة ببعض المتخصصين الأجانب لتنفيذ عدد من المشاهد والجرافيكس حتى يظهر العمل بالشكل المطلوب.

جدير بالذكر أن عبدالمغني سبق وتعاون مع شركة فنون مصر لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، في مسلسل "ظل الرئيس" بطولة الفنان ياسر جلال، والذي تم عرضه في 2017.

مسلسل "حضرة العمدة" من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، ويناقش قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه تحديات مختلفة، ويشارك في بطولة العمل: روبي، سميحة أيوب، بسمة، إدوارد، محمود حافظ، نهلة سلامة، ومحمد الصاوي ومن إخراج عادل أديب.