القضاء المغربي يؤجل قضية طلاق دنيا بطمة.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 03:50 صباحاً - قرر قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمراكش المغربية، يوم الاثنين، تأجيل جلسة طلاق الفنانة المغربية دنيا بطمة من زوجها البحريني محمد الترك إلى غاية الـ21 من شهر نوفمبر المقبل.
هذا وقد نشرت مواقع اخبارية مغربية مقطع فيديو يرصد محمد الترك لحظة خروجة من المحكمة حيث رفض الاجابة على أي سؤال حول الجلسة.
ووصلت علاقة الفنانة المغربية وزوجها البحريني الباب المسدود، بعد مساعٍ لمحمد الترك حاول فيها إصلاح الأزمة بينهما، خرج المنتج البحريني عن صمته ليؤكد وقوع الانفصال رسميا عن زوجته دنيا بطمة، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظل ينفي خلال الفترة الماضية الأخبار التي تروج عن وجود خلاف بينهما.
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