مصطفى كامل ونصر محروس: “مش هنسيب شلل تنهش في شيرين”.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 02:55 صباحاً - ناشد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنانين جميعًا بضرورة دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب في أزمتها الأخيرة.

وقال مصطفى كامل في مداخلة هاتفية في برنامج الإعلامي عمرو أديب الحكاية: نداء لكل الفنانين نجتمع ونزور شيرين عبد الوهاب وندعمها ومعرفش لو الزيارة ممكنة ولا لأ، ولكن على الأقل نتضامن معها ونكون بجانبها.

بدوره علق المنتج نصر محروس، مكتشف الفنانة شيرين، قائلا “احنا جنبها ومش حنسيبها لشلل تنهشها وتبهدلها وشيرين بنت كل بيت مصري في الاخر”.

وعن من قصد بالشلل التي تنهشها، قال نصر محروس “لما توصل لكده شيرين ده معناه في شلة حواليها وصلتها لكده انما مش لوحدها”.