شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة فهمى تشارك فى بطولة مسلسل "بيت فرح" مع فتحى عبد الوهاب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة عايدة فهمى في بطولة مسلسل "بيت فرح" للفنان فتحى عبد الوهاب والذى يتواصل تصويره حاليًا للعرض على قناة الحياة يوم السبت المقبل الموافق 22 أكتوبر، وكشف عايدة عن صور من الشخصية التي تجسدها خلال أحداث العمل الذى انتهى أبطاله من تصوير ما يقرب من نصف أحداثه

مسلسل "بيت فرح" مكون من 20 حلقة، وتأليف تأليف هبة رجب، وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة كينج توت للمنتج هشام شعبان الذى يعود للإنتاج بعد غياب، والعمل انطلق تصويره الشهر الماضى، وهو بطولة فتحى عبد الوهاب، داليا مصطفى، ايناس كامل، محمد على رزق، ليلى حسين، مروة عيد، سمر علام، فدوى عابد وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "بيت فرح" في إطار اجتماعى مليىء بالمشاعر الرومانسية الشجن، حول رجل يعيش في شقة داخل عمارة سكنية ويعاني من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته، ويحدث العديد من المواقف مع جيرانه بالعمارة التي تغير شكل حياته تماماً، حيث يكون لهذا الشخص حكاية مع كل جارة من جيرانه بالعمارة.

وشاركت عايدة فهمى خلال شهر رمضان الماضى بمسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.



عايدة فهمى بشخصيتها فى مسلسل عائلة فرح