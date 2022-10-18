شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يعلن عن دعمه لشيرين عبد الوهاب : شخصيا ونقابيا معها "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نقيب الموسيقيين مصطفى كامل على توجيه الدعم الكامل للمطربة شيرين عبد الوهاب، قائلا خلال فيديو ظهر فيه مع المنتج نصر محروس : "أحيي نصر على روحه الجميلة وكأنه لا يزال فى بداية مشوار شيرين معه وشخصيا ونقابيا أعلن دعمي الكامل لشيرين كي تعود لمكانتها".

فى حين بدأ الفيديو من خلال كلمة نصر محروس أكد فيها "أنه ذهب على الفور لنقيب الموسيقيين لاجئا له فى تلك الأزمة التي تمر بها شيرين كي يحلها لأنه المنوط بذلك حاليا".

وكان أعلن نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل أول أمس فى مؤتمره الصحفى الاول عن ايقاف التصاريح الصادرة لمطربي المهرجانات مؤقتا لحين عمل اجتماع من اجل بحث على راس اولويته الحفاظ على قيمة مصر الفنية فى اسرع وقت مؤكدا رغبته الشديدة فى ان يكون ما يقدم يليق باسم مصر ومؤكدا على ان الايقاف مؤقتا.

وكان مصطفى كامل فاز بمنصب نقيب الموسيقيين في الانتخابات، التي أجريت الأسبوع الماضي داخل نقابة المهن التمثيلة بشارع البحر الأعظم بالجيرة.

وشهدت الانتخابات على مقعد نقيب المهن الموسيقية تنافس 4 أعضاء هم مصطفى حلمى ومصطفى كامل وشريف حمدى وعلاء سلامة.

كما حل ضيفاً على تليفزيون الخليج 365 بعد فوزه في الانتاخابات إذ قال خلال اللقاء تصريحات عديدة منها : "هناك شلة متحكمة في أمور النقابة وبتاكل الأخضر واليابس وبأمر الله مش هسيبهم.. أنا معنديش هزار".

وقال مصطفي كامل: "بخسر الدنيا بسبب صراحتي، ومش عايز أضايق ناس عزاز عليا وهاني شاكر قيمة كبيرة وصديق عمر".

وأكمل مصطفي كامل: "فى تهديدات وصلت للنقابات الفرعية بتقول لو منحت صوتك لمصطفي كامل هنشيل النقابة الفرعية بمجلسها وده عيب.. وصلنا لمرحلة سيئة إحنا مش في غابة ولازم الشئون القانونية بالنقابة تزكي العدل ومش كل السرقات ليها مستندات تبث الواقعة".