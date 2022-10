شكرا لقرائتكم خبر عن معجبون فرقة BTS يطلقون هاشتاج Forever With BTS مع خبر تجنيد الفرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الكثير من الكلمات المعبرة عن دعم الفرقة الكورية BTS بعد تأكيد خبر بداية تجنيدهم، حيث اصدرت شركة هايب المسئولة عن الفرقة تصريح يؤكدون فيه أن أعضاء الفرقة سيبدأون بتأدية الخدمة العسكرية بداية من العام الجاري و الذي سيبدأ بالعضو الأكبر في الفرقة "جين" في نهاية أكتوبر الجاري، وهذا بعد أن يتم إصدار ألبومه المنفرد، وسيبدأ واحد تلو الآخر بتأدية الخدمة العسكرية بعد إنهاء نشاطاته الفردية و سيجتمع الفريق معا مرة آخرى في عام2025.

وارتفعت عبارة Forever With BTS الترند العالمي بعد إعلان الخبر ليأكدوا معجبين الفرقة أنهم سينتظرون الفرقة وسيظلون معهم دائما،و اقامت فرقة BTS يوم السبت الماضي من الشهر الجاري حفلها المجاني Yet To Come دعما لمدينة بوسان الذي من المقرر أن تستضيف معرض إكسبو 2030 إذا وقع الإختيار على كوريا الجنوبية حيث أنها من ضمن الدول المرشحه لإستضافة المعرض بجانب كل من السعودية،روسيا، أوكرانيا،و إيطاليا.

وبعد إعلان خبر تجنيد الفرقة يعتبر حفل Yet To Come الذي أقيم يوم السبت الماضي من الشهر الجاري هو الحفل النهائي للفرقة حتى عودتهم مرة أخرى معا في عام 2025.

واستطاعت الفرقة الكورية جذب الكثير من الأعين لها بسبب ما تقدمه من محتوى مختلف في أغانيهم و ادائتهم و التي تمس الشباب و تتحدث عن حب النفس ، و البعد عن الأفكار السوداوية، الفريق استطاع أن يحجز له العديد من المقاعد في حفلات الجوائز العالمية حيث كانت فرقة BTS هى الفرقة الكورية الأولى التي تترشح لجوائز الجرامي، غير ترشحها في العديد من الحفلات الكبرى مثل AMAS و MTV ، و تمت دعوة الفرقة للحضور للبيت الأبيض و مقابلة الرئيس جو بايدن للتحدث عن قضايا التمييز و الكراهية ضد الآسيويين خلال العام الجاري لتاثيرهم القوي.

وأضافت الفرقة إنجازا آخر لإنجازاتها بحصولها على سبعة جوائز في حفل TMA الذي أقيم في بداية أكتوبر الجاري.