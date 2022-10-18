شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست يشترى منصة التواصل الاجتماعى "بارلر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مغنى الراب كاني ويست، من شراء منصة بارلر Parler، وهي منصة تواصل اجتماعي تدعم حرية التعبير وتنافس تويتر، بعد أيام قليلة من حظر حسابات مغني الراب على كل من إنستجرام وتويتر، بعد أن نشر ملاحظات معادية للسامية.

ومن جهتها قالت شركة Parlement Technologies المالكة لشركة بارلر، في بيان، إنها أبرمت اتفاقية لبيع المنصة إلى ويست، الذي يشير الآن إلى نفسه باسم "ي"، "Ye"، وفقا لفوربس الشرق الأوسط.

ويضيف البيان أن الاستحواذ سيضمن بقاء بارلر "نظامًا غير قابل للإلغاء" يرحب بجميع الآراء.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية حول الصفقة، مثل المبلغ الذي سيدفعه ويست لشراء بارلر.

الطرفان يخططان لإتمام الصفقة في وقت ما في الربع الأخير من عام 2022، وقد تستمر شركة Parlement في تقديم الدعم الفني وإدارة البنية التحتية السحابية للتطبيق حتى بعد الاستحواذ، هذا فى الوقت الذى أنشأ ويست حسابًا جديدًا على Parler.

قال ويست في بيان: "في عالم تعتبر فيه الآراء المحافظة مثيرة للجدل، علينا أن نتأكد من أن لدينا الحق في التعبير عن أنفسنا بحرية".