شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسى: أجرى لا يتناسب مع تاريخى الفنى وحبيت ميرفت أمين 15 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان علاء مرسي خلال لقائه في الجزء الثانى من برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى، كنت بحضّر لعمل يجسد قصة حياة خالد بن الوليد، وهل سيظهر لنا خالد بن الوليد آخر كفارس يحررنا فى هذا الزمان، وكنا بنقرب من ولادته وشخصيته وعلاقته مع النبى صلى الله عليه وسلم، وعرضنا العمل على منتج إماراتى ووافق، ورشحنا السقا لمرحلة فى حياة خالد، ورشحنا أنتونيو بانديراس لدور خالد فى الكبر، وتواصلنا معه ووافق، لكن العمل توقف.

ونفى علاء مرسي ما تم تداوله بأنه خان زوجته قائلاً: "مقدرش أقول كده لكن أنا قلت أنا بحب الستات، ولم أدخل فى معاصى يعنى كنت بحب طول عمرى من أيام المعهد، ومراتى بتزعل وبتقولى ما تقولش كده".

ووجه علاء مرسى رسالة لزوجته قائلاً: "أنا بحبها وسامحينى على أى أخطاء انتى وقفتى بجوارى كتير لكن انتى متجوزة من فنان مجنون ولاطش" .

وأضاف الفنان علاء مرسي، أنه ظل يحب الفنانة ميرفت أمين لمدة 15 سنة، وهى فنانة راقية ولا يزال يحبها، وعندما اعترف لها ضحكت بشدة، وأشار إلى ان أجره لا يتناسب مع تاريخه ولكنه راض طالما اسمه لا يبيع".



علاء مرسى وعمرو الليثى



علاء مرسى مع عمرو الليثى