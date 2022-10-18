شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام الشنوانى: شرف لى تشبيهى بعبلة كامل وانتظرونى فى مسلسل ميوزيكال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الشابة ريهام الشنوانى، عن شخصيتها في الفيلم الجديد هاشتاج جوزنى، وعن أعمالها الفنية القادمة، وقالت ريهام: "بقدم في فيلم هاشتاج جوزنى شخصية "فله" وهى مطرقعة وعاوزة تجوز وبتعمل أي حاجة خلال الأحداث عشان تجوز وفى الأخر بتجوز، والفيلم بيضحك وكله كوميديا وأجواء التصوير كانت لذيذة".

وأضافت: "شخصية عزة في مسلسل "راجعين ياهوى" كانت الكوميديا طالعة من الشخصية ومدرستى مش بحب كوميدية الأفيه ولكن الحاجة اللى بتجيلى بعملها وشخصية عزة لها حياة فيها زعل وكوميديا وترجيدى لكن فله فى الفيلم كوميدى ومفهوش ترجيدى".

وعن تشبيهها بالنجمة الكبيرة عبلة كامل، في مسلسل "اعمل ايه" ردت قائلة: "أول لما الورق جالى و قريته قولت النجمة عبلة كامل تعمله لانه نفس الأطوار بتعتها ونفس تيمه الدور و نفس كلمها بكل حاجة وقولت ده تحدى بالنسبة ليا ولازم أعمله وعمرى في حياتى ما عملت دور فلاحة والناس بيشبهونى بعبلة كامل عشان تيمه الدور لأننا بقالنا فترة طويلة محدش يعمل التيمة دى وده شرف ليا و حاجة كويسه ومجيش حاجة جنبها".

وتحدثت ريهام، عن أعمالها الفنية القادمة:" بعمل مسلسل العيلة دى مع النجمة وفاء عامر، ومسلسل ميوزيكال مع النجمة ماجدة زكى و محمد ثروت و أطفال من وطن العربى و برقص و بغنى ووقعت كمية وقعات في التصوير كتير" وعن نصيحة صاحبة السعادة إسعاد يونس بعد ظهورها معها في البرنامج قالت:" نصحتها ليا قلتلى خليكى طبيعية عشان تكونى قريبة من الناس".

وحقق مسلسل "أعمل إيه" للفنان خالد الصاوي نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية ومنذ بداية عرضه على شاشة قناة DMC، كما تفاعل الجمهور بشكل كبير مع ظهور خالد الصاوي يعزف على العود في عدد كبير من المشاهد.

ومسلسل أعمل إيه يتكون من 45 حلقة، وهو من بطولة عدد كبير من النجوم وهم: صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى.