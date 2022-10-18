شكرا لقرائتكم خبر عن شافكى المنيرى عن القاهرة الإخبارية: حلم أصبح حقيقة والمتحدة تحقق ما وعدت به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الإعلامية الكبيرة شافكي المنيري عن سعادتها مع كل خطوة تقربنا من قناة "القاهرة الإخبارية"، مؤكدة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن القناة ستكون نافذة لرؤية العالم وأخباره من بوابة مصرية، فلن تكون هناك حاجة للمشاهد أن يظل يركض وراء الأخبار في القنوات الأخرى.

وأضافت أن أكثر ما يسعدها هو أننا شاهدون على تحول الحلم إلى حقيقة فقبل عامين أعلنت الشركة المتحدة عن نيتها في وجود صرح كبير بهذا الحجم، وها نحن الآن نرى خروج قنوات الأخبار، مثل إكسترا لايف والقاهرة الإخبارية، وأمور أخرى برهنت على أن الأمور تسير وفق خطط واضحة مدروسة.

على جانب آخر أكد الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن إطلاق قناة أخبار بحجم القاهرة الإخبارية جاء بعد مرحلة كبيرة خاضتها مصر حتى تصل إلى الاستقرار في منطقتها والسياسة العالمية بشكل عام.

وأوضح أحمد الطاهري، أمس الأحد في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن مصر لم تعد تسمى بالكتلة الأكثر صلابة في الشرق الأوسط، ولكنها مشاركة في الأحداث الدولية، ومصر تحولت إلى فاعل دولي في كافة القضايا.

وأشار الإعلامي أحمد الطاهري، إلى أن قناة القاهرة الاخبارية لديها طموح وستلبي كل التطلعات، والعمل سيكون من أن أي أزمة في العالم تكون لها تداعيات على كافة الدول، قائلا: "مصر دولة فاعلة وليست منكفئة على ذاتها، ونعد بكل جهد حتى تكون قناة القاهرة الإخبارية تليق باسم القاهرة، وسيتم إطلاق البث إن شاء الله أول نوفمبر.