"كل شئ نصيب".. وفاء عامر ترد على سؤال عن انفصال شقيقتها "آيتن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ردت الفنانة وفاء عامر، على سؤال بشأن انفصال شقيقتها الفنانة آيتن عامر عن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب.

وقالت وفاء، في لقاء لها عبر قناة "الشمس": "كل شئ نصيب، وبقول لمحمد ربنا يسعده ويكرمه وهو شخص كويس".

وحول إمكانية عودتهما لبعض مرة أخرى، علقت: "هما مش بيخلوا حد يدخل ما بينهم".

ورفضت وفاء عامر، الإدلاء بأي تفاصيل أخرى حول هذا الأمر.

وتداولت عدد من المواقع الإخبارية خلال الفترة الماضية، أخبارا حول انفصال الفنانة أيتن عامر عن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، ولم يخرج أيا منهما ليؤكد أو ينفي صحة هذا الخبر حتى الآن.

وطرحت الفنانة آيتن عامر، مؤخرا، أغنيتها الجديدة "توتا فروتا" عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

وشاركت الفنانة أيتن عامر، خلال سباق مسلسلات رمضان 2022 في مسلسل "مكتوب عليا"، الذي جمعها بالفنان أكرم حسني، والنجوم هنادي مهنا، عمرو عبدالجليل، حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي وغيرهم.