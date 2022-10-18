أول تعليق من نقيب الموسيقيين بشأن تطورات أزمة شيرين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن الأزمة التي تمر بها حاليا الفنانة شيرين عبدالوهاب.

وقال كامل، ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، عبر فضائية "القاهرة والناس"، إن محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب تواصل معه بشأن الاعتداء عليها فجرًا.

وتابع: "كل الدعم لشيرين سواء معنوي أو مادي، ووقت ما شيرين تحتاجنا تشاور وهتلاقينا بجانبها ورهن إشارتها".

وأضاف، أنه تواصل مع محامي شيرين وطلب منه ترتيب زيارة شخصية لها في المستشفى، من أجل الحديث معها والاطمئنان عليها.

جدير بالذكر أن الساعات الماضية شهدت تطور سريع في أزمات الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد قيام شقيقها بإدخالها بشكل إلزامي لأحد مستشفيات الأمراض النفسية، للعلاج من الإدمان، واعترف ووالدته في مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية أنها تتعاطى المخدرات، وطالبوا بالوقوف إلى جوارها حتى تعود لحياتها الطبيعية ولجمهورها.

وتمر الفنانة شيرين عبد الوهاب، حاليا بأزمة نفسية وصحية، حيث تتواجد حاليا داخل مستشفى علاج الأمراض النفسية والإدمان.

وكان المستشار ياسر قنطوش محامي شيرين عبدالوهاب، قد حرر محضر إثبات حالة رقم 12436 لسنة 2022، إداري النزهة، ضد محمد عبد الوهاب شقيقها، عقب واقعة تعديه على شقيقته بالضرب.

شقيق شيرين عبدالوهاب، من جهته خلال المداخلة الهاتفية مع برنامج "الحكاية"، قال: "أنا مضربتش أختي، ووالدتي استرجتني عشان أنقذ أختي، والأستاذ حسام حبيب رجع لشيرين من حوالي أسبوع، جابولها العربية بتوكيل وهي تنازلت عن القضايا، وهو متنازلش، وضحكوا عليها، ورجعوا لبعض وبيتكلموا على الواتس آب".