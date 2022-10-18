نسرين طافش تنشر صورة جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت طافش على الصورة: "كلما تعلمت أكثر وكلما أدركت أكثر علمت أنني لا أعرف الكثير".

وأضافت: "المعرفة الكاملة والمثالية هي لغة الجهلاء، شعورك بأنك أفضل من غيرك بالانسانية هي لغة النقص الذي في داخلك، كلما تعلمنا أكثر ازددنا تواضعا أمام عظمة هذا الكون".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "الجمال، يا عليك صبح محلاه، يسعدلي عالطلة، الجمال كله والزين، جمالك نسرين، أحبك، الحب أنتي، الملكة".

ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة نسرين طافش في مسلسل "جوقة عزيزة" خلال موسم رمضان 2022.

"جوقة عزيزة" شارك في بطولته النجوم: نسرين طافش وسلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.