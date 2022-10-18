إيناس عزالدين عن شيرين عبدالوهاب: "نفسي أمسكها وأفضل ألطش فيها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة إيناس عزالدين، على دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها ودخولها على إثرها المستشفى.

وكتبت إيناس، عبر حسابها على "فيسبوك": "شيرين أنا بحبها لدرجة إني نفسي أمسكها وأفضل ألطش فيها بكل قوتي لحد ما تفوق وترجع لنفسها".

وتابعت: "واجعة قلبي باللي بتعمله في نفسها وباللي بيعمله اللي حواليها فيها، كانت محتاجة حاجة وناقصاها وعايزة تعيشها، وحسام إستغل ده فيها وداس بكل ما فيه من قوة وهدمها فنياً ومعنوياً ونفسياً وكمان صحياً".

وأضافت: "الضعف والإحتياج المعنوي هما الوسيلة اللي شيرين اتأذت بسببهم.. كفاياكم جلد وتقطيع فيها ربنا ما يكتب عليكم اللي هي فيه وينتقم من اللي كان السبب".

جدير بالذكر أن الساعات الماضية شهدت تطور سريع في أزمات الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد قيام شقيقها بإدخالها بشكل إلزامي لأحد مستشفيات الأمراض النفسية، للعلاج من الإدمان، واعترف ووالدته في مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية أنها تتعاطى المخدرات، وطالبوا بالوقوف إلى جوارها حتى تعود لحياتها الطبيعية ولجمهورها.

وتمر الفنانة شيرين عبد الوهاب، حاليا بأزمة نفسية وصحية، حيث تتواجد حاليا داخل مستشفى علاج الأمراض النفسية والإدمان.

وكان المستشار ياسر قنطوش محامي شيرين عبدالوهاب، قد حرر محضر إثبات حالة رقم 12436 لسنة 2022، إداري النزهة، ضد محمد عبد الوهاب شقيقها، عقب واقعة تعديه على شقيقته بالضرب.

شقيق شيرين عبدالوهاب، من جهته خلال المداخلة الهاتفية مع برنامج "الحكاية"، قال: "أنا مضربتش أختي، ووالدتي استرجتني عشان أنقذ أختي من الإدمان، والأستاذ حسام حبيب رجع لشيرين من حوالي أسبوع، جابولها العربية بتوكيل وهي تنازلت عن القضايا، وهو متنازلش، وضحكوا عليها، ورجعوا لبعض وبيتكلموا على الواتس آب".