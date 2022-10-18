أحدث ظهور لـ إيمي سمير غانم وحسن الرداد .. والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، متابعيها وجمهورها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت إيمي، في صورة برفقة زوجها الفنان حسن الرداد، وهو ما يُعد أحدث ظهور لهما معا على السوشيال ميديا.

وانهالت تعليقات النجوم على الصور، وكتبت الفنانة فيفي عبده: "بسم الله ما شاء الله يا حبيبتي، قمر الله وأكبر، الله يحفظكم ويخليكم لبعض يا رب يا حبيبتي"، وعلقت أيتن عامر: "قمر ما شاء الله"، وكتبت الإعلامية بوسي شلبي: "قمر"، ووضعت ريم سامي إيموشن قلوب، وكتبت ميساء مغربي: "قمر يا روحي ربنا يديم عليكي الضحكة"، كما وضع الإعلامي رامي رضوان قلوب حمراء وإيموشن يشير إلى حبه لهما.

جدير بالذكر أن إيمي سمير غانم، حرصت على تهنئة شقيقتها "دنيا" بالعرض المسرحي الذي تستعد لتقديمه قريبا، وهو "آنستونا" إخراج خالد جلال، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

وكانت آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم، المسلسل الإذاعي "اتنين في واحد" بطولة: دياب، أشرف زكي، وعدد من الفنانين.