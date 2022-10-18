سارة الطباخ لـ شقيق شيرين: "هقدم طلب رسمي للتحقيق في الإتهامات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت المنتجة سارة الطباخ، عن شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب التي تتواجد حاليا داخل أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وقالت سارة، ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "أخو شيرين أسند لي عبارات واتهامات من غير ما يقدم أي دليل لكلامه تماما، وأنا عن نفسي هقدم طلب رسمي للتحقيق في الإتهامات اللي تم اسنادها ليا، ومش معقول حد يقول اسمي في جملة مفيدة.. يبقى الموضوع يعدي".

جدير بالذكر أن الساعات الماضية شهدت تطور سريع في أزمات الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد قيام شقيقها بإدخالها بشكل إلزامي لأحد مستشفيات الأمراض النفسية، للعلاج من الإدمان، واعترف ووالدته في مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية أنها تتعاطى المخدرات، وطالبوا بالوقوف إلى جوارها حتى تعود لحياتها الطبيعية ولجمهورها.

وتمر الفنانة شيرين عبد الوهاب، حاليا بأزمة نفسية وصحية، حيث تتواجد حاليا داخل مستشفى علاج الأمراض النفسية والإدمان.

وكان المستشار ياسر قنطوش محامي شيرين عبدالوهاب، قد حرر محضر إثبات حالة رقم 12436 لسنة 2022، إداري النزهة، ضد محمد عبد الوهاب شقيقها، عقب واقعة تعديه على شقيقته بالضرب.

شقيق شيرين عبدالوهاب، من جهته خلال المداخلة الهاتفية مع برنامج "الحكاية"، قال: "أنا مضربتش أختي، ووالدتي استرجتني عشان أنقذها، والأستاذ حسام حبيب رجع لشيرين من حوالي أسبوع، جاب لها العربية بتوكيل وهي تنازلت عن القضايا، وهو متنازلش، وضحك عليها، ورجعوا لبعض وبيتكلموا على الواتس آب".