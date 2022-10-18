إلهام شاهين بفستان شفاف وهنا الزاهد بالكاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ فستان أسود شفاف، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

نور إيهاب

نشرت الفنانة نور إيهاب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

إسراء عبدالفتاح

نشرت الفنانة إسراء عبدالفتاح صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل أحد المطاعم.

إلهام عبدالبديع

نشرت الفنانة إلهام عبدالبديع صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"بدلة"، من أحدث ظهور لها.

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

ركين سعد

نشرت الفنانة ركين سعد صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

ريم سامي

نشرت الفنانة ريم سامي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

سيرين عبدالنور

نشرت الفنانة سيرين عبدالنور صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ فستان أنيق، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ فستان أنيق، من أحدث ظهور لها.