سارة الطباخ عن أزمة شيرين: "تم الزج باسمي وآخر رسالة بعتهالها كان بعيد ميلادها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت المنتجة سارة الطباخ، عن علاقتها بأزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب التي تمر بها حاليا.

وقالت سارة، ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "تم الزج باسمي، وأنا واحدة خايفة على شيرين وبطمن عليها، وأنا علاقتي بشيرين طيبة جدا بقالها فترة، ومفهاش مشكلة خالص، وفي الفترة الأخيرة احنا مش قريبين من بعض زي الأول".

وأَضافت: "آخر رسالة بعتهالها كان في يوم عيد ميلادها، وبدعي ربنا إنها تمر من المحنة اللي هي فيها بخير وسلام".

جدير بالذكر أن الساعات الماضية شهدت تطور سريع في أزمات الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد قيام شقيقها بإدخالها بشكل إلزامي لأحد مستشفيات الأمراض النفسية، للعلاج من الإدمان، واعترف ووالدته في مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية أنها تتعاطى المخدرات، وطالبوا بالوقوف إلى جوارها حتى تعود لحياتها الطبيعية ولجمهورها.

وتمر الفنانة شيرين عبد الوهاب، حاليا بأزمة نفسية وصحية، حيث تتواجد حاليا داخل مستشفى علاج الأمراض النفسية والإدمان.

وكان المستشار ياسر قنطوش محامي شيرين عبدالوهاب، قد حرر محضر إثبات حالة رقم 12436 لسنة 2022، إداري النزهة، ضد محمد عبد الوهاب شقيقها، عقب واقعة تعديه على شقيقته بالضرب.

شقيق شيرين عبدالوهاب، من جهته خلال المداخلة الهاتفية مع برنامج "الحكاية"، قال: "أنا مضربتش أختي، ووالدتي استرجتني عشان أنقذها، والأستاذ حسام حبيب رجع لشيرين من حوالي أسبوع، جاب لها العربية بتوكيل وهي تنازلت عن القضايا، وهو متنازلش، وضحك عليها، ورجعوا لبعض وبيتكلموا على الواتس آب".