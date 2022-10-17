شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى لفيلم Creed 3 بطولة مايكل بي جوردون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم Creed 3، عن الصور الأولى للعمل المنتظر عرضه في مارس المقبل بدور العرض السينمائي بطولة النجم العالمي مايكل بي جوردون، والذى سيدور أحداثه حول الملاكمه، مع غياب النجم العالمي سيلفستر ستالون.

وفى تصريحاته سابقة، ستالون أنه لن يظهر فى الجزء الثالث من فيلم Creed، حيث أكد النجم لصحيفة The Hollywood Reporter أنه لن يشارك فى الجزء الثالث، ولن يكشف عن أى تفسير أو تفاصيل لعدم مشاركته، والفيلم من إخراج النجم مايكل بي جوردان.

وأعاد ستالون تمثيل دوره الأيقونى لروكى بالبوا فى الفيلمين السابقين، وفى عام 2015 ترشح النجم لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد، عن الفيلم، وكان الجزء الثانى من Creed الذى تم إصداره في نوفمبر 2018 حقق نجاحات كبيرة في شباك التذاكر.

ويدور الجزء الثانى من فيلم Creed حول ابن "أبولو كريد"، أدونيس، الذى يجسده شخصيته الممثل مايكل بى جوردان نحو صدام لا مفر منه مع ابن المصارع الروسى إيفان دراجو، الذى قتل داخل الحلبة فى فيلم Rocky IV، من إخراج ستيفن كابيل جونيور، ومن تأليف ريان كوجلير، سيلفستر ستالونى، جويل تايلور.