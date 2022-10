8 أفلام عالمية تسلط الضوء على تهديدات التغيرات المناخية لجوانب الحياة

An Inconvenient Truth

واحد من أهم الأفلام التى ناقشت فكرة التغيرات المناخية وهو عمل وثائقى تم طرحه خلال عام 2006، الذى يعد أحد أفضل الأفلام البيئية التى تم إنتاجها فى القرن الواحد وعشرين، حيث يروى فيلم حملة نائب الرئيس الأمريكى السابق آل جور فى عام 2000 لتثقيف الناس حول ظاهرة الاحتباس الحرارى، ما يجعل الفيلم الوثائقى بارزا فى روايته التجريبية، وادعى جور أن هذا العرض التقديمى لما يحدث الأشبه بالمحاضرة حول تغير المناخ قد تم تقديمه إلى الجماهير فى جميع أنحاء العالم أكثر من 1000 مرة، وبصرف النظر عن الرسوم البيانية التفصيلية والمخططات الانسيابية والمرئيات، يحتوى الفيلم الوثائقى على بعض من الحكايات الشخصية مثل التعليم الجامعى لجور مع خبير مناخ، ويختتم الفيلم بتأكيد جور على أن «كل واحد منا هو سبب للاحتباس الحرارى، لكن الحلول فى أيدينا».

The Day the Earth Stood Still

وهو مستوحى من الفيلم الذى حمل الاسم ذاته، و طرح خلال عام 1955، ويتبع فيلم The Day the Earth Stood Still الخامس فى القائمة، والذى طرح خلال عام 2008، قضية الضرر البيئى الذى يلحقه الإنسان بكوكب الأرض، ولكن مع إرسال الكائن الفضائى كلاتو الذى لعبه الممثل العالمى كيانو ريفز، إلى الأرض إما لتغيير سلوك البشر أو القضاء عليهم، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا فى شباك التذاكر عند طرحه.