فتحي عبدالوهاب يكشف عن البوستر التشويقي الأول لمسلسل "بيت فرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان فتحي عبد الوهاب، عن البوستر التشويقي الأول لمسلسل "بيت فرح" الذي يخوض بطولته، والمقرر عرضه على قناة "الحياة" خلال الأيام المقبلة.

ونشر فتحي، البوستر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "قريبا".

مسلسل "بيت فرح" يتكون من 20 حلقة، وهو من إخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة كينج توت للمنتج هشام شعبان.

تدور أحداث "بيت فرح" في إطار اجتماعي مليىء بالمشاعر الرومانسية الشجن، حول رجل يعيش في شقة داخل عمارة سكنية ويعاني من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته، ويحدث العديد من المواقف مع جيرانه بالعمارة التي تغير شكل حياته تماماً، حيث يكون لهذا الشخص حكاية مع كل جارة من جيرانه بالعمارة.

مسلسل "بيت فرح" بطولة فتحي عبد الوهاب، داليا مصطفى، إيناس كامل، محمد علي رزق، وعدد آخر من الفنانين.