إيرادات الأحد.. "فضل ونعمة" يحافظ على الصدارة و"حظك اليوم" بالمركز الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 7 أفلام، هي: "فضل ونعمة"، "أشباح أوروبا"، "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك"، "عمهم"، "حظك اليوم"، وحققت أمس الأحد 16 أكتوبر إيرادات وصلت 554 ألفًا و780 جنيها، جاءت مقسمة على النحو التالي..

احتل فيلم "فضل ونعمة" المركز الأول، بطولة الفنانة هند صبري والفنان ماجد الكدواني، إخراج رامي إمام، بعد تحقيقه 352 ألفًا و409 جنيهات.

وجاء في المركز الثاني فيلم "كيرة والجن" محققا 61 ألفًا و271 جنيها، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب فيلم "عمهم"، إذ حقق 41 ألفا و339 جنيها، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 30 ألفًا و874 جنيها، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.

ويأتي في المركز الخامس فيلم "حظك اليوم" بعد حصوله على إيراد قُدر بـ24 ألفًا و119 جنيها، بطولة كريم قاسم وهدى المفتي.

وفاز بالمركز السادس فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه 23 ألفًا و935 جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

وحصل فيلم "أشباح أوروبا" على المركز السابع، بطولة الفنانة هيفاء وهبي والفنان أحمد الفيشاوي، محققا 20 ألفًا و833 جنيها.