سهير جودة عن أزمة شيرين: "هناك شياطين ترتدي أقنعة وراء كل ما يحدث لها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الإعلامية سهير جودة، التعليق على أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب الأخيرة ودخولها المستشفى.

وقالت جودة، ببرنامج "الستات" المذاع عبر قناة "النهار": "هناك أشخاص ترتدي أقنعة وهم شياطين تمشي على الأرض ودول في منهم موجودين جنب شيرين، وهم اللي وراء كل ما يحدث لها، وأعتقد هم دول اللي وصلوا الموضوع للصحافة والمواقع".

وتابعت: "كل الناس اللي جنب شيرين أو اللي بتدعي أنها بتحب شيرين تتنحى جانبا، وإن شاء الله هي بنفسها وبقوة إرادتها وبحب الناس ليها، وبهدفها المتمثل في بناتها اللي لازم نراعي مشاعرهم في أي كلمة بتتقال الفترة دي ونراعي سمعة شيرين وبناتها، كلنا مش معصومين من الخطأ".

وأضافت، أن هناك موقف نفسي توقف أمامه الجمهور في أزمة شيرين الأخيرة، وهو ما أحقية طلب المريض النفسي للعلاج بنفسه أو قيام أهله بفرض العلاج عليه "الموقف دلوقتي حول شيرين بقصد أو بدون قصد أو بحب أو بكره .. الجميع يهدمونها".

وكان المستشار ياسر قنطوش محامي شيرين عبدالوهاب، قد حرر محضر إثبات حالة رقم 12436 لسنة 2022، إداري النزهة، ضد محمد عبد الوهاب شقيقها، عقب واقعة تعديه على شقيقته بالضرب.

شقيق شيرين عبدالوهاب، من جهته خلال المداخلة الهاتفية ببرنامج "الحكاية"، قال: "أنا مضربتش أختي، ووالدتي استرجتني عشان أنقذ أختي من الإدمان، والأستاذ حسام حبيب رجع لشيرين من حوالي أسبوع، جابولها العربية بتوكيل وهي تنازلت عن القضايا، وهو متنازلش، وضحكوا عليها، ورجعوا لبعض وبيتكلموا على الواتس آب".