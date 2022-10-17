غادة عادل وبشرى وهيدي كرم في عيد ميلاد مي عمر (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة من عيد ميلاد الفنانة مي عمر، الذي احتفلت به أمس الأحد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصورة كل من الفنانة غادة عادل، الفنانة بشرى، الفنانة هيدي كرم.

وعلقت الفنانة هيدي كرم على الصورة: "ليلة لا تنسى".

جدير بالذكر أن هيدي كرم شاركت في رمضان 2022 بالجزء الثالث من مسلسل الاختيار، إخراج بيتر ميمي.

وتنتظر مي عمر عرض فيلمها الجديد "تحت تهديد السلاح"، 3 نوفمبر المُقبل.

"تحت تهديد السلاح" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وإنتاج السبكي للإنتاج السينمائي والتوزيع.

يذكر أن أخر أعمال مي عمر في رمضان الماضي 2022، مسلسل "رانيا وسكينة"، بطولة روبي وصبا الرافعي، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.