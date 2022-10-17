مي نور الشريف توجه رسالة مؤثر لوالدها.. والجمهور يُعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة مي نور الشريف، رسالة مؤثرة لوالدها الراحل الفنان القدير نور الشريف.

ونشرت مي، صورة تجمعها بعائلتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بابي أبويا حبيبي.. حضرتك من نعم ربنا عليا.. بحبك واحشني، نور الشريف، حبيبي دائما".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصورة، كالتالي: "كلنا كنا بنحبه، ده أنا بكيت لما مات"، "حبيبتي يا مي تعيشي وتفتكري ربنا يرحمه ويغفر له"، "فنان عظيم ومحترم وصاحب فكر ربنا يرحمه"، "أنتم ونعمة الناس المحترمين أولاد أصول بجد"، "مدرسة فنية مش بس فنان"، "حبيب الكل"، "الله يرحم نور الشريف ويجعل مثواه الجنة".

الفنان القدير نور الشريف، رحل عن عالمنا في 11 أغسطس 2015، عن عمر ناهز الـ 69 عاما، وذلك بعد مسيرة فنية هامة قدم خلالها أعمالا لا تنسى أبرزها: "لن أعيش في جلباب أبي، عائلة الحاج متولي، الدالي، عمر بن عبدالعزيز، الظالم والمظلوم، العار، جري الوحوش، ضربة شمس".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي نور الشريف، مسلسل "اللهم إني صايم" في موسم دراما رمضان 2017، مع النجوم: مصطفى شعبان، ماجدة زكي، ريم مصطفى، وفاء صادق، فراس سعيد، ومحمد أبو الوفا وغيرهم، من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أكرم فريد.