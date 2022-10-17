تعرف على فعاليات مهرجان دي كاف في الأسبوع الثاني من نسخته العاشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستمر فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة دي-كاف النسخة العاشرة، فيشهد الأسبوع الثاني عرض رقص معاصر مع عدد من ورش العمل والفعاليات التي تسلط الضوء على الرقص والمسرح وفنون الأداء بكافة أشكالها، بالإضافة لعروض الأفلام وورش العمل مع مجموعة محترفة من فنانين ومبدعين الفن المعاصر.

يعرض يوم الجمعة ٢١ أكتوبر في مركز التحرير الثقافي، فعالية "الرقص المعاصر وما بعده" من مصر وسويسرا بالتعاون مع المؤسسة الثقافية السويسرية "بروهيلفتسيا". والفعالية مكونة من ٣ عروض الأول هو عرض رقص معاصر "كوزموجني" من سويسرا. وهو عرض استثنائي ومثال رائد في كيفية تقديم عروض فنية على الرغم من قيود السفر الدولية. يضم العرض ثلاثة راقصين: سوزانا بانادس دياز، جوزيف تريفيلي، ورودي فان دير ميروي. يتم تصوير المؤدين على الهواء مباشرة في استوديو الشركة في جنيف ويتم عرضها في الوقت الفعلي، على بعد 7000 ميل في مصر وبالتحديد في الحديقة الرئيسية في مركز التحرير الثقافي.

والعرض الثاني من مصر بعنوان "البحث عن الطرب" وهو فيلم وثائقي من إخراج ساندرا جيسي وأحمد عبدالمحسن. يحكي الفيلم قصة راقصيّن من سويسرا يقومون برحلة إلى مصر بهدف التعرف على المعنى الحقيقي والروحي للطرب والأصوات. يليه فيلم وثائقي آخر بعنوان "شخوص عالمنا التحتي" من مصر وسويسرا إخراج هيثم شريف عن أيمن فرغلي النحات والراقص وقصة تحديه لظروف كونه يستخدم كرسي متحركًا.

كما يعقد في استوديو عماد الدين يومي الخميس والجمعة ٢٠ و٢١ أكتوبر ورشة كتابة مسرحية عن عرض "طبخة" يقدمها الكاتب والمؤلف المسرحي الدنماركي جيسبر بيدرسون كجزء من برنامج الفعاليات الخاصة في "دي-كاف".

و"طبخة" كان هو افتتاح مهرجان دي كاف النسخة العاشره من تأليف جاسبر بيدرسون ونسيم سليمانبور، حيث يأخذ ممثل جديد إلى المسرح كل ليلة لأداء سيناريو لم يراه من قبل. يقدم بيدرسون في الورشة أفكار حول عملية ابتكار عمل مسرحي تجريبي يعيد صياغة قواعد المسرح. تسلط ورشة العمل الضوء على طرق التواصل مع الجمهور بطريقة مرحة وجذابة باستخدام الألعاب والتفاعل مع الجمهور والسرد.

كما يستقبل استوديو عماد الدين كذلك يومي الجمعة والسبت ٢١ و٢٢ أكتوبر ورشة المسرح الحركي والأدائي يقدمها: رايتشل جريفيث وستيف تيلر بالتعاون مع مكتب المجلس الثقافي البريطاني (غزة)، توفر ورشة العمل للمشاركين مقدمة نظرية وعملية لمنهجية الممارس المسرحي الروسي الشهير كونستانتين ستانيسلافسكي، فضلًا عن التدريب على "مسرح الحركة". سيتم تعريف المشاركين على عمل شخصيات مشهورة مثل جاك لو كوك وبن بينيسون، الذي كان معلم تيلر في الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية في لندن.

ويشهد الأسبوع الثاني كذلك عرض رقص معاصر بعنوان "عرض طويل" من فرنسا ومصر يومي السبت والأحد ٢٢ و٢٣ أكتوبر في ستارت أب هاوس ويعرض لأول مرة في العالم العربي.

"عرض طويل" فكرة وتصميم رقص: ألكسندر روكولي وآدم شعالن، أداء: نرمين حبيب، شادي عبدالرحمن، غريب ليترانجيه. مدة العرض هي ٣ ساعات هـو عبارة عن أداء موسـيقي وراقـص وتفاعلي.