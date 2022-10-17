فريق "وسط البلد" يحتفلون بنجاح الموسم الأول وإعلان بدء تصوير الموسم الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وسط حضور فني احتفل فريق عمل مُسلسل "وسط البلد" بنجاح الموسم الأول من أول سوب أوبرا مصري، والذي يُعرض حصرياً عبر "MBC مصر" في أول تجربة درامية من نوعها تُقدم في مصر.

شارك في الاحتفالية حسن عسيري رئيس شركة "الصدف استوديو" للإنتاج الفني، ومحمد مصطفى مدير قطاع المشتريات البرامجية والتسويق لقنوات "MBC مصر" وشمال أفريقيا، ود. عادل المغربي المشرف على تنفيذ المسلسل وبحضور كل من المخرجين أحمد شفيق، محمد عبدالخالق، زياد الوشاحي، والمُشرف على فريق التأليف أمين جمال، والنجوم جمال عبدالناصر، ناصر سيف، فيدرا، سماح السعيد، د.أشرف زكي، عصام السقا، وكل فريق عمل المسلسل.

وقد أعلن صُناع العمل خلال الحفل عن بدء تصوير الموسم الثاني من المسلسل بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من "وسط البلد" بإجمالي عدد حلقات يصل إلى 192 حلقة.

ومن جانبه، قال الفنان حسن عسيري مُنتج مُسلسل "وسط البلد"، إن نجاح الموسم الأول من المُسلسل قد فاق توقعاته، وأشار إلى أن المُسلسل استطاع أن يكون منصة حقيقية لإطلاق عشرات المواهب الشابة ظهروا وتألقوا في الموسم الأول، وأكد أن هناك الكثير من المواهب الجديدة التي سوف تتاح لها فرصة مميزة في الموسم الثاني، وقال حسن عسيري إنه يأمل أن يُمثل هذا الشكل الدرامي الجديد إضافة لصناعة الفنون في مصر.

ومن زاويته، عبر محمد مصطفى مدير المشتريات البرامجية والتسويق لقنوات "MBC مصر" وشمال أفريقيا، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي واكب العمل، وقال إنه اصبح أحد أهم المشروعات الفنية التي تُطلقها قنوات "MBC مصر" في الوقت الحالي، وأشار محمد مُصطفي إلى أن رؤية محمد عبدالمتعال مدير عام "MBC مصر" وشمال أفريقيا، كانت استراتيجية لتبني الفكرة وإطلاق التجربة التي كان لها دور واضح وملموس في ضخ دماء جديدة في شرايين الدراما المصرية، وتقديم لون درامي مُختلف وربط المُشاهد المصري والعربي بهذه التجربة الجديدة.

ومن جانب آخر قال المُخرج أحمد شفيق المُشرف على إخراج المُسلسل، إن فكرة تقديم هذا النوع من الدراما غير مسبوق تقديمه في مصر، ويُحسب لـ "قناة MBC مصر"، التصدي لهذه التجربة وتبني إطلاقها وخصوصاً أنها قد تمتد لمدد غير مُحددة وفقاً لطبيعة الأحداث.

وتُعد "السوب أوبرا" أحد أضخم أنواع الانتاجات التليفزيونية العالمية وتُقدم إطار من الحلقات الدرامية التي تستمر لسنوات وتُتابع الحياة اليومية للمًجتمع بصدق وشفافية عالية من خلال العلاقات الاجتماعية وقصص الحب والفراق والفرح والمعاناة وغيرها من المشاعر الإنسانية والحياتية، وتتفاعل الحلقات مع الأحداث اليومية التي تقع بالفعل وتتقاطع معها وترصدها في قالب درامي شيق.

يُذكر أن النجم الكبير حسين الجسمي قام بغناء شارة "وسط البلد"، وكتب كلمات الأغنية أيمن بهجت قمر ولحنها محمود طلعت، وتولى المُخرج أحمد شفيق الإشراف على فريق الإخراج محمد أسامة وأحمد عبدالله صالح، وهو من تأليف فريق كتابة يضم شادي أسعد، شريف يسري، خالد أبو بكر، ابراهيم ربيع، مينا بباوي، عمر الشحّات، أكرم يحيى، تحت إشراف أمين جمال. يجمع المسلسل كوكبة من الممثلين من أجيال عدة، منهم القديرة سميره عبدالعزيز، جمال عبدالناصر، ناصر سيف، فيدرا، سماح السعيد، أحمد عزت، عصام السقا، سمر علام، سلمى غريب، بمشاركة مازن جمال عبدالناصر، أدهم هاني كمال، زياد هاني كمال، وفاء شوقي، إلهام صفي الدين، هاني سراج، فرح عناني، ندى عادل، شاهيستا سعد، محمود حجّاج، هايدي عبدالخالق، رامي الطمباري، عبدالله أشرف وآخرين، والمُسلسل من إنتاج شركة الصدف للإنتاج الفني.