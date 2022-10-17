فن ومشاهير

بالصور| استئناف تصوير فيلم "5 جولات"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المنتج يحيى علام، استئناف تصوير فيلمه "خمس جولات"، في أماكن متفرقة بين مدينة الشروق والعاصمة الإدارية، بعد فترة من التوقف لانشغال الأبطال بالسفر.

وأكد في بيان صحفي أنه تم وضع خطة للتصوير على مدار الفترة المُقبلة للانتهاء من العمل حسب الجدول المحدد.

يناقش فيلم خمس جولات، MMA، ورحلة تحديات شاب كما يحكي أيضًا عن مغنيين الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين: آدم الشرقاوي، نور النبوي، ماجد المصري، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج شركة "علامز" للمنتج يحيى علام.

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MO Nasa

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